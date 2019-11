in foto: Mattia Volponi, morto in un incidente stradale a Petosino –foto Il Giorno

Una tragedia che ha toccato i cuori di tutta la comunità di Paladina, in provincia di Bergamo. La morte di Mattia Volponi, il ragazzo di 18 anni che ha perso la vita in un drammatico incidente stradale nella notte di sabato 23 novembre, ha scosso l'intero paese, che nella giornata di martedì 26 novembre si è riunito per l'estremo saluto al giovanissimo motociclista.

A Paladina i funerali di Mattia Volponi

Ai funerali non solo gli amici e i parenti stretti di Mattia, ma tantissime altre persone, che hanno dimostrato vicinanza alla famiglia nelle le ore più dolorose e difficili per i genitori. Al termine della celebrazione, sul sagrato della Chiesa si sono riuniti circa cento giovani a bordo delle loro motociclette, che hanno fatto rombare i motori in onore dell'amico Mattia, grande appassionato di moto. Una passione che gli è costata la vita, a causa dello scontro fatale con una Peugeot 308 mente si trovava in sella del suo 125.

Il ragazzo sulla moto con lui

Il passeggero che viaggiava insieme a Mattia nella tragica notte di sabato 23 novembre a Petosino è attualmente ricoverato ancora all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. L'automobilista coinvolto, un ragazzo di 25 anni, è invece uscito illeso dall'incidente di via Aldo Moro, anche se probabilmente dovrà convivere per sempre con un trauma molto difficile da superare.