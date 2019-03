in foto: Matteo Baviera

Una telefonata durante la quale ha detto alla moglie "Arrivo" è l'ultimo contatto tra Matteo Baviera e Federica Arianna Donatini. Ancora nessuna notizia del padre 35enne scomparso nel pomeriggio dello scorso venerdì 1 marzo da Ponte San Marco, in provincia di Brescia. Sono passati quattro giorni dall'ultima volta che la moglie lo ha visto. Secondo le informazioni apprese, gli ultimi contatti tra i coniugi risalgono proprio a venerdì scorso, quando Matteo, che faceva l'operaio in un'azienda di Rezzato, uscito da lavoro intorno alle ore 15, ha telefonato alla moglie per avvisarla che stava andando da lei che a breve si sarebbero incontrati. Ma ciò non è mai avvenuto. Dopo la telefonata più niente, nessun messaggio, nessuna chiamata. Matteo Baviera è come sparito nel nulla, il suo smartphone è spento e di lui se ne sono perse le tracce. L'uomo, originario di Bagnolo Mella, ma residente nella frazione del Comune di Calcinato, secondo la moglie Federica non avrebbe avuto motivo di allontanarsi volontariamente e per di più senza avvisare. La mattina del giorno della scomparsa, prima di dileguarsi nel nulla, ha lasciato un biglietto romantico alla moglie con scritto: "Ti amo, non i voglio perdere" insieme a un palloncino per suo figlio.

Matteo Baviera scomparso da Ponte San Marco il primo marzo

Sono giornate di grande preoccupazione per la famiglia di Matteo Baviera, scomparso da Ponte San Marco di Calcinato lo scorso venerdì primo marzo. Sarebbe stato avvistato per l'ultima volta nella notte tra venerdì e sabato a bordo della sua auto, una Alfa Romeo 147 nera, inquadrata dalle telecamere di sorveglianza a Ponte San Marco mentre percorreva una strada in direzione di Brescia.

Marco Baviera, com'era vestito quando è scomparso

I parenti hanno lanciato un appello, diffuso anche sui social network, per descrivere com'era vestito Matteo Baviera al momento della scomparsa,: "Indossava una felpa grigia con la scritta ‘Edil3', jeans e scarpe antinfortunistiche. Ha un grosso tatuaggio sul braccio sinistro, a volte porta occhiali neri. Guida un'Alfa Romeo di colore nero, targata CV477JY. Stando a quanto riferito Matteo non aveva con sé soldi e il cellulare risulterebbe spento proprio da venerdì. "Chiunque avesse qualche informazione o lo avvistasse è pregato di contattare le forse dell'ordine".