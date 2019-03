in foto: Matteo Baviera

Sono ore di grande apprensione per i familiari di Matteo Baviera, il 35enne di Bagnolo Mella, nel Bresciano, scomparso da Ponte San Marco di Calcinato venerdì 1° marzo. L'uomo, sposato e padre di un bimbo di uno, dopo l'uscita da lavoro intorno alle 15 non è rientrato a casa, come suo solito: stando a quanto si apprende sarebbe stato avvistato per l'ultima volta nella notte tra venerdì e sabato a bordo della sua auto, una Alfa Romeo 147 nera, inquadrata dalle telecamere di sorveglianza mentre percorreva una strada in direzione di Brescia, a Ponte San Marco. La sua scomparsa è stata immediatamente denunciata dalla famiglia che ha lanciato un appello anche tramite i social network.

L'appello della famiglia: indossava una felpa grigia, jeans e scarpe antinfortunistiche

"Al momento della scomparsa indossava una felpa grigia con la scritta "Edil3″, jeans e scarpe antinfortunistiche – si legge in uno dei tanti appelli nei gruppi locali su Facebook lasciati da amici e parenti – ha un grosso tatuaggio sul braccio sinistro, a volte porta occhiali neri. Guida un'Alfa Romeo di colore nero, targata CV477JY". Stando a quanto riferito Matteo non aveva con sé soldi e il cellulare risulterebbe spento proprio da venerdì. "Chiunque avesse qualche informazione o lo avvistasse è pregato di contattare le forse dell'ordine", si conclude l'appello.