La guardia di finanza di Paderno Dugnano ha eseguito una misura di prevenzione nei confronti un imprenditore di Senago. L'uomo avrebbe dichiarato un reddito annuo praticamente nullo ma il suo stile di vita non avrebbe conciso con la dichiarazione fiscale. A lui intestate, infatti, sono state trovate auto sportive di lusso, caravan, villini e capannoni industriali. All'imprenditore sono stati sequestrati immobili e conti correnti per un valore totale di mezzo milione di euro.

Bella vita senza versare un euro di tasse

Faceva la bella vita senza voler versare un euro nelle casse dello Stato, ma l'imprenditore, titolare di una ditta attiva nel settore della raccolta dei rifiuti pericolosi, è stato scoperto. Il suo nome è inoltre legato a diverse indagini per associazione a delinquere, furto, rapina, minacce, ricettazione e maltrattamenti in famiglia. L'uomo ha quindi subìto la confisca di tutto il patrimonio a lui riconducibile che ammontava a quattro immobili e diversi conti correnti scoperti dalla guarda di finanza di Paderno.

A Milano arrestato Nicolò Maria Pesce per la ‘truffa dei diamanti'

La guardia di finanza di Milano ha arrestato l'imprenditore Nicolò Maria Pesce in una trance dell'inchiesta sulla "truffa dei diamanti" che ha colpito diversi risparmiatori, alcuni dei quali portano il nome di Vasco Rossi e Federica Panicucci. Il titolare della società di consulenza Kamet è indagato per il riciclaggio dei risparmi delle vittime. I finanzieri hanno sequestrato 17 milioni di euro. L'indagine, rinominata "Gold Fish", scaturisce dagli esiti dell'operazione dell’indagine “Crazy Diamond" sulla truffa, per diverse centinaia di milioni di euro, ai danni di decine di migliaia di risparmiatori, da parte di società che, attraverso il sistema bancario, promuovevano e vendevano diamanti a prezzi superiori rispetto all’effettivo valore, promettendo agli investitori rendimenti irrealistici ed applicando provvigioni esorbitanti.