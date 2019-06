in foto: [Immagine di repertorio]

Un incendio si è sviluppato attorno alle 21 di martedì 18 giugno nel quartiere Baraggiole di Calderara, tra Paderno Dugnano e Cinisello Balsamo. Una densa colonna di fumo nero si è alzata dalla zona, che si trova nel parco del Grugnotorto, un polmone verde che si trova tra i due paesi meneghini, ben visibile anche dalla zona Nord di Milano. Ad andare a fuoco sarebbero stati alcuni depositi di materiali per l'edilizia, che si trovavano in un'area dove c'erano alcune baracche.

Non si conoscono ancora le cause dell'incendio, sebbene alcuni testimoni parlano della presunta esplosione di una bombola di gas, ma non è chiaro se questa, qualora fosse realmente avvenuta, sarebbe esplosa prima o dopo lo scoppio dell'incendio, e se dunque sia stata una causa o una conseguenza dello stesso. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme in circa un'ora. Anche un'ambulanza della Croce Rossa di Bresso è arrivata, dopo una chiamata precauzionale del 118: ma non si registrano fortunatamente feriti. Indagano i carabinieri per cercare di capire le cause dell'incendio e l'eventuale pericolosità del materiale andato in fiamme.

Già nel pomeriggio si era registrato un altro incendio, quando attorno alle 17.30 le fiamme erano scoppiate in una ditta di vernici e solventi a Motta Visconti, sempre in provincia di Milano. Sul posto erano giunti per domare le fiamme ben quindici mezzi dei vigili del fuoco, che sono riusciti anche a rimuovere le sostanze più inquinanti, tra cui la nitrocellulosa. A bruciano, anche varie materie plastiche. Quattro le persone che sono rimaste ferite.