Un vasto incendio è scoppiato attorno alle 17.30 di oggi, martedì 18 giugno, in una ditta di vernici a Motta Visconti, in provincia di Milano. Le fiamme sono divampate improvvisamente per cause ancora da accertare e si è sollevata un'alta colonne di fumo nero. Sul posto, in via Don Giovanni Minzoni 93, presso gli impianti della Samixcolor, sono al lavoro quindici mezzi dei vigili del fuoco che hanno ridotto la portata delle fiamme.

Vigili del fuoco: bruciano materiali plastici di vario tipo

Sul posto anche i mezzi del 118 Areu, due ambulanze, un'automedica e un elicottero. Sono quattro le persone rimaste ferite, tra cui due uomini di 58 anni e uno di 32 anni. I vigili del fuoco hanno portato fuori dai magazzini la nitrocellulosa, la sostanza che destava più preoccupazioni dal punto di vista ambientale. Anche i solventi, spiegano dal comando di via Messina, non sono stati intaccati dalle fiamme e quindi al momento stanno bruciando soprattutto materiali plastici di vario genere. Le fiamme sono al momento in calo ed è quindi scongiurato il rischio che, come si temeva in un primo momento, potesse andare a fuoco tutta la struttura.

Sul posto i tecnici Arpa, evacuata l'area per precauzione

Sul posto sono in arrivo anche i tecnici di Arpa per valutare l'impatto degli inquinanti nell'aria. La colonna di fumo provocata dal rogo è visibile anche a molti chilometri di distanza e numerosi automobilisti che stavano percorrendo la vicina strada statale 526 hanno pubblicato foto e video online. A titolo precauzionale, i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e i volontari della Protezione civile di Motta Visconti hanno evacuato l'area attorno all'azienda.