Macabro ritrovamento a Saronno, in provincia di Varese. Ieri alcune ossa umane sono state trovate all'interno di un cassonetto dell'immondizia sito in un'area ecologica. Le ossa sarebbero parti di gambe e di un cranio umani: non è stato naturalmente possibile capire, dopo un primo esame, se appartengano a un uomo o a una donna. Il procuratore della Repubblica di Busto Arsizio, Gianluigi Fontana, ha comunicato di aver attivato la procedura per l'identificazione di corpi di persone decedute prive di identità. Un ritrovamento simile era avvenuto a metà aprile all'interno di un ex deposito ferroviario tra viale Lunigiana e via Sammartini, vicino alla stazione Centrale di Milano. In quel caso, un senzatetto si era trovato di fronte uno scheletro umano. La scientifica sta conducendo gli esami per capire a chi appartengano le ossa: una delle ipotesi è che si tratti di un uomo scomparso nel 1991, il cui documento d'identità era stato trovato vicino allo scheletro.