in foto: Larbi El Harrak, l’operaio di 52 anni morto alla Aso Siderurgica di Ospitaletto

È ancora sotto shock la moglie di Larbi El Harrak, l'operaio di 52 anni che ha perso la vita ieri mattina all'interno dell'impianto Aso Siderurgica a Ospitaletto nel Bresciano. L'uomo, originario del Marocco, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato colpito da una ruspa guidata da un collega: il colpo allo sterno sarebbe stato fatale e l'operaio dunque morto poco dopo l'incidente. Nonostante l'intervento immediato dei sanitari del 118 giunti sul posto prima con un'ambulanza e poi con un elisoccorso il 52enne non ce l'ha fatta. Una morte che lascia attoniti i colleghi dell'impianto siderurgico con i quali lavorava ormai da 10 anni e la famiglia, la moglie, e i due figli, entrambi maggiorenni e in Francia per studiare.

Investito da una ruspa guidata da un collega

Subito dopo l'incidente sono giunti nell'impianto anche i carabinieri e i tecnici Ats (l'Agenzia per la tutela della salute) che hanno lavorato per ore per effettuare i rilievi del caso mentre i militari hanno ascoltato i testimoni e visionato i filmati delle telecamere di sorveglianze. Proprio grazie a questi ultimi sono stati in grado di ricostruire l'incidente che ha portato alla morte di Larbi El Harrak. L'operaio era impegnato nella pulizia del crogiolo dell'altoforno quando è sopraggiunta la ruspa guidata dal collega, un operaio italiano di 65 anni, entrambi non si sono accorti della presenza dell'altro e da qui l'impatto. Il 52enne è stato colpito mortalmente allo sterno, mentre il collega non ha riportato ferite ma è sotto shock e dovrà rispondere di quanto accaduto.

In Italia 1400 morti sul lavoro

L'incidente di Ospitaletto va a sommarsi a una lunga serie di sinistri sul lavoro, sempre più spesso mortali. In Italia secondo l'Osservatorio indipendente sui morti per infortuni sul lavoro, le vittime dall'inizio dell'anno sarebbero 1400, contando le vittime non solo sui luoghi lavoro ma anche quelle in itinere e su strada: "Una strage mai vista, e nessuno che se ne occupa – commenta Carlo Soricelli – i sindacati si indignano solo quando si parla alla stampa ma nel quotidiano? I poteri si alternano ma chi lavora continua a non contare niente".