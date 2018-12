Ospitaletto, incidente in un impianto siderurgico: operaio muore schiacciato da una ruspa

Forse è morto sul colpo il 52enne colpito dalla benna di una ruspa mentre era al lavoro in un impianto siderurgico di Ospitateletto, nel Bresciano: l’uomo, originario del Marocco, è stato soccorso e trasportato in ospedale ma per lui non c’è stato nulla da fare. I carabinieri stanno ora indagando per ricostruire la dinamica dei fatti.