Il cadavere di un uomo murato in casa. È mistero a Senago, in provincia di Milano, dove da ieri i carabinieri sono alle prese con un caso degno di un romanzo giallo e che si preannuncia di difficile risoluzione. A trovare il corpo è stato il proprietario di una villetta in cui sono in corso dei lavori di ristrutturazione. Il cadavere era stato murato e si trovava all'interno di una cavità di un muro di una dependance vicino al corpo principale della villetta. Il proprietario di casa ha subito avvisato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Senago coadiuvati dai colleghi della compagnia di Desio e del Nucleo investigativo di Monza. I militari dell'Arma dovranno cercare di dare innanzitutto un'identità al corpo: stando a quanto comunicato al momento il cadavere apparterrebbe verosimilmente a un uomo di età compresa tra i 35 e i 45 anni. Restano tanti i lati oscuri della vicenda: si dovrà capire a quando risalga il decesso e cosa lo abbia provocato. Ma soprattutto resta da capire chi abbia murato il cadavere nella villetta: una scena terribile che ricorda un racconto di Edgar Allan Poe.