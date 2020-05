Una storia di indicibili violenze domestiche, maltrattamenti e abusi. Protagonista in negativo un uomo di 48 anni, di nazionalità italiana, nei confronti del quale adesso è stata disposta la sorveglianza speciale. A spingere il questore di Milano Sergio Bracco a proporre la misura di prevenzione è il trascorso dell'uomo, che nell'arco degli ultimi 17 anni si è reso responsabile di un'escalation di violenze sulla sua ex compagna, sulla figlia della donna e sulla bimba nata dagli abusi del 48enne nei confronti della giovane.

La storia sembra un copione di un film dell'orrore

La storia emersa grazie a una nota della questura sembra il copione di un film dell'orrore. Il 48enne ha intrattenuto per 17 anni una relazione con una donna che ha continuato a picchiare brutalmente, tanto da spaccarle la milza. Il "bersaglio" della violenza del 48enne era poi diventata la figlia della sua compagna: l'uomo ha intrattenuto anche con lei una relazione, ne ha abusato sessualmente e dalla violenza è nata una bimba. Ma mamma e figlia sono state a loro volta maltrattate dal 48enne: in una circostanza l'uomo avrebbe steso delle coperte sul viso della figlioletta, perché infastidito dal suo pianto, in un'altra avrebbe segregato per due settimane mamma e figlia in una stanza di appena 4 metri quadrati.

Nel 2018 il violento era stato condannato per maltrattamenti e stalking. Una condanna a cui adesso si è aggiunto il provvedimento chiesto dalla questura. L'uomo non potrà avvicinarsi a meno di un chilometro dai luoghi frequentati abitualmente dalle sue vittime, pena un nuovo arresto. Da "sorvegliato speciale" sarà inoltre sottoposto a un controllo più serrato da parte delle forze dell'ordine, che potranno garantire così una maggior tranquillità a tutte le donne perseguitate dal compagno e padre violento.