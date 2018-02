Il cadavere di una transessuale di 43 anni, originaria del Perù, è stato ritrovato questa mattina in un appartamento di Cinisello Balsamo, cittadina alle porte di Milano: ad effettuare la macabra scoperta la coinquilina della 43enne, una donna anch'ella transessuale e di origini peruviane, di due anni più grande della vittima. La donna, dopo aver fatto ritorno nell'appartamento al numero 29 di via Friuli, ha scorto la 43enne, immobile, sul letto: dopo averla insistentemente chiamata, si è accorta che la transessuale era purtroppo deceduta.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, titolari delle indagini, i colleghi della scientifica e il magistrato di turno, che ha disposto l'autopsia per accertare le esatte cause del decesso, ancora poco chiare. Stando a quanto si apprende, da un primo esame sul corpo effettuato dal medico legale, sul cadavere della 43enne non ci sarebbero evidenti segni di violenza: sulla bocca della transessuale è stato ritrovato un rivolo di sangue. L'ipotesi più probabile, al momento, è che la 43enne sia morta per cause naturali, ma gli inquirenti non escludono nessuna pista: sarà l'esame autoptico a fugare ogni dubbio.