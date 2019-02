in foto: Ivano Ghezzi

Sono ore d'ansia per la famiglia di Ivano Ghezzi, un uomo di 44 anni originario di Lainate e residente per molti anni a Fagnano Olona, in provincia di Varese. Il 44enne è scomparso da lunedì 18 febbraio: il luogo della scomparsa è la stazione di Busto Arsizio, dove sarebbe stata ritrovata la sua auto. Ivano Ghezzi è molto conosciuto nella sua zona: è un ambientalista impegnato nelle battaglie per la salvaguardia del fiume Olona. Al momento della scomparsa indossava jeans, scarpe sportive, una giacca blu e un cappello. I famigliari dell'uomo hanno diffuso sui social network una fotografia dell'uomo e un appello a chiunque possa avere informazioni utili al suo ritrovamento. Ivano è alto un metro e 80 centimetri e pesa 75 chili. Chiunque dovesse vederlo o avere informazioni certe su di lui può contattare le forze dell'ordine o il numero di telefono 3935746872. Tante sono state sui social le condivisioni dell'appello dei famigliari, che sono naturalmente in apprensione per le sorti del loro parente.