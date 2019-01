in foto: Il ragazzo scomparso, Cristian Elzi

Vent'anni, occhi e capelli castani. Cristian Elzi, giovane residente a Marnate, in provincia di Varese, è scomparso da casa nel pomeriggio di ieri, mercoledì 16 gennaio e non ha più dato sue notizie. I famigliari sono comprensibilmente preoccupati: la sorella Giada ha diffuso un appello sui social network comunicando i dettagli relativi alla sua scomparsa. Cristian si è allontanato da casa attorno alle 14, a bordo della sua auto. La vettura è una Opel Corsa grigia targata DT766PR. Non sono chiari i motivi della scomparsa anche se si propende per un allontanamento volontario: questa è infatti l'ipotesi seguita anche dai carabinieri ai quali la famiglia si è rivolta per denunciare la scomparsa del ragazzo. Anche per questo motivo la famiglia ha contattato alcune testate locali per diffondere un appello rivolto direttamente a Cristian: poche parole in cui spiegano che nessuno a casa è arrabbiato con lui e gli chiedeno di tornare al più presto. Chiunque dovesse sapere qualcosa può contattare le forze dell'ordine.