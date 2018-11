in foto: Immagine di repertorio

Operazione antidroga dei carabinieri a Brescia e Bergamo. Ventidue le persone arrestate nella notte in esecuzione di un provvedimento della Direzione distrettuale antimafia bresciana. Colpita un'organizzazione italo-albanese che spacciava stupefacenti in Valcamonica e si riforniva nelle province di Parma e Bergamo. Le indagini sono partite a novembre dello scorso anno: 30 le persone complessivamente finite in manette. Nel bilancio dell'operazione anche la scoperta di una raffineria di droga nel Bergamasco dove erano stati sequestrati ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Tra le persone finite in manette nell'ambito dell'operazione c'è anche il presidente del Darfo calcio, squadra che milita nel campionato di serie D. In casa dell'uomo sono state trovate e sequestrate tre pistole detenute illegalmente con le relative munizioni: le armi erano nascoste in un'intercapedine del garage della sua villa, sulle sponde del lago d'Iseo. Il presidente della squadra calcistica deve rispondere di detenzione illegale di armi da fuoco.