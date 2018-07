in foto: Il cancello caduto a Milano (LaPresse)

Un uomo di 35 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da un grosso cancello, che si sarebbe staccato cadendogli addosso. L'incidente, che non è ancora chiaro se sia un infortunio sul lavoro, è avvenuto attorno alle 11 di oggi in via San Fustino, all'estrema periferia Est di Milano, zona Ortica. Sulle cause dell'incidente indagano i carabinieri e la polizia locale, intervenuti assieme ai soccorritori del 118. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice giallo: viste le condizioni del ferito il codice d'intervento è però passato a rosso. L'uomo rimasto ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Niguarda: le sue condizioni sono gravi anche se non sarebbe in pericolo di vita. Il cancello caduto si trovava all'ingresso di un'area dismessa che si trova al civico 27 di via San Faustino: non è chiaro perché l'uomo si trovasse lì, se per effettuare qualche lavoro o per un altro motivo. Da accertare anche le cause che hanno fatto staccare la pesante inferriata dai perni, che ha successivamente schiacciato il 35enne.