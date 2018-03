Giornata nera in Lombardia per quanto riguarda gli incidenti sul lavoro. Due gli episodi più gravi, accaduti nel Mantovano e nel centro di Milano. A Cavriana, in provincia di Mantova, un operaio di 51 anni è morto schiacciato dal braccio di una gru. L'incidente, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 13.30 in un cantiere stradale per la costruzione della tangenziale di Guidizzolo. La vittima, di cui non sono state ancora diffuse le generalità, stava smontando con alcuni colleghi il braccio della gru: improvvisamente, per cause ancora in via di accertamento, il pesante manufatto si è staccato e lo ha travolto. I soccorsi degli altri colleghi e dei vigili del fuoco intervenuti sul luogo dell'incidente si sono rivelati inutili: l'uomo è morto sul colpo. La vittima era dipendente di una delle tante imprese che stanno lavorando nel cantiere, un'opera pubblica che è stata appaltata dalla Provincia di Mantova. I carabinieri e gli ispettori del lavoro dovranno adesso ricostruire cosa è accaduto, per accertare eventuali responsabilità.

A Milano un altro grave incidente sul lavoro

Poche ore prima del decesso dell'operaio, un altro lavoratore era rimasto vittima di un incidente nel centro di Milano. La vittima in questo caso è un uomo di 62 anni, che è precipitato per sette metri da un'impalcatura: stava lavorando alla ristrutturazione di un palazzo in via Agnello quando un suo collega ha inavvertitamente urtato l'implacatura con un escavatore. Il 62enne ha perso l'equilibrio ed è precipitato: è ora ricoverato in gravi condizione nel Policlinico del capoluogo lombardo.