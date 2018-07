Ennesimo, grave incidente sul lavoro in Lombardia. Attorno a mezzogiorno di oggi un uomo di 46 anni è rimasto gravemente intossicato mentre lavorava all'interno di una ditta di Pobbiano di Rodano, in provincia di Milano. L'incidente, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto all'interno dello stabilimento della ditta chimica Olon in via Milano, che produce principi attivi per prodotti farmaceutici. Stando a quanto ricostruito, il 46enne sarebbe stato trovato privo di sensi da alcuni suoi colleghi: probabilmente l'uomo è rimasto intossicato dopo aver inalato i vapori di una sostanza tossica. I colleghi dell'operaio sono riusciti a portare l'uomo in un luogo sicuro. Alcuni di loro sono rimasti a loro volta leggermente intossicati, anche se le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Il 46enne è stato invece rianimato sul posto dai soccorritori del 118 ed è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale di Vimercate: è in prognosi riservata, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'ennesimo grave incidente sul lavoro, che ricorda quanto avvenuto alla Lamina di Milano (dove morirono quattro operai), sono intervenuti i carabinieri e il Nucleo Nbcr dei vigili del fuoco, che dovranno accertare le cause dell'incidente e verificare se sussistano particolari responsabilità.