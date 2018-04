Incidente sul lavoro questa mattina a Milano. Un uomo di 39 anni, di professione operaio in una ditta edile e di traslochi di Vigevano (Pavia), è finito in ospedale dopo essere stato colpito dalle schegge di alcune piastrelle. A riferirlo è il "Corriere della sera". I detriti sono caduti da un montacarichi che stava trasportando le piastrelle e altre macerie lungo la facciata di un palazzo in via Panizzi, zona Lorenteggio, oggetto di lavori di ristrutturazione. Secondo quanto ricostruito, il carrellino del montacarichi avrebbe ceduto a mezz'altezza rovesciando verso il suolo una "pioggia" di detriti, che he investito in pieno il 39enne. L'incidente è avvenuto qualche minuto prima delle 9 di oggi: l'uomo, dopo essere stato colpito dai detriti, è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato all'ospedale San Carlo. Le sue condizioni sono gravi, ma l'uomo fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Non sono state ancora chiarite le cause dell'incidente, né si sa se l'operaio rimasto ferito indossasse il casco e altri dispositivi di protezione previsti dalla legge. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici dell'Agenzia per la tutela della salute, che dovranno verificare il rispetto di tutte le procedure di sicurezza.