Omicidio di Stefania Crotti, niente domiciliari per Chiara Alessandri: ecco la motivazione

Niente domiciliari per Chiara Alessandri, la donna accusata di aver ucciso Stefania Crotti, moglie dell’ex amante Stefano Del Bello, lo scorso 17 gennaio. Secondo il Tribunale del Riesame di Brescia, la donna era ancora viva quando fu bruciata, come stabilito dall’autopsia. Confermata anche la competenza territoriale della Procura bresciana e non di quella bergamasca.