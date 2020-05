Emergono nuovi dettagli circa il tragico omicidio avvenuto ieri sera, martedì 19 maggio, a Bonate Sopra, paesino in provincia di Bergamo, dove un uomo di 39 anni, Francesco Villa, ha ucciso a coltellate la madre di 66, Gian Paola Previtali. L'uomo, che ha problemi psichiatrici, si trovava a casa della madre in via Lesina quando verso le 21.30 una lite e deflagrata nella violenta aggressione che ha visto poi spirare la donna.

Francesco teneva compagnia alla madre quasi ogni sera

Dopo aver commesso il delitto, il 39enne si sarebbe reso conto di quanto fatto colpendosi a sua volta con il coltello utilizzato per uccidere la madre nel tentativo di togliersi la vita. Gli operatori sanitari sono però riusciti a salvarlo mentre non hanno potuto fare nulla per la donna. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Bergamo che hanno posto in stato di fermo l'uomo, che oggi dovrà essere convalidato dal giudice per le indagini preliminari. I militari stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica degli avvenimenti e capire il movente che ha spinto Francesco ad uccidere la madre Gian Paola. Per questo i carabinieri potrebbero ascoltare eventuali testimoni, considerando che la casa della donna è una delle tante villettine della zona. Della vita dell'uomo, si sa che viveva in via Piave, ma da quando si era separato dalla moglie era spesso a casa della madre, raggiunta quasi quotidianamente dal figlio per cena poiché rimasta vedova due anni fa del marito Gianni, un impresario della zona. Magazziniere di una ditta nel Milanese, il figlio Francesco soffre da diversi di anni di disturbi psichiatrici.