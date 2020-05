in foto: Immagine di repertorio

Tragedia nella serata di oggi, martedì 19 maggio, a Bonate Sopra, paese in provincia di Bergamo, dove un uomo di 39 anni ha accoltellato la madre, una donna di 66 anni, uccidendola. Secondo quanto filtrato, l'uomo avrebbe problemi psichiatrici. L'allarme è scattato intorno alle 21.30 quando l'Azienda regionale emergenza urgenza è stata contattata per intervenire immediatamente in via Lesina 13 a Bonate Sopra, a causa dell'aggressione mossa ai danni della donna. Non è ancora chiaro chi abbia avvertito i soccorsi.

L'uomo ha tentato il suicidio

Sul posto si sono precipitate tre ambulanze e un'automedica in codice rosso, ma gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Sul luogo del delitto sono poi intervenuti anche i carabinieri di Bergamo che hanno arrestato l'uomo con l'accusa di omicidio volontario. Secondo quanto risulta a Fanpage.it, però, anche l'uomo è rimasto gravemente ferito, dopo aver tentato il suicidio, con una lesione da taglio all'altezza dell'addome. Per questo motivo sarebbe stato portato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove ora sarebbe piantonato. Le sue condizioni non desterebbero però particolari preoccupazioni. Non sono ancora noti i contorni della vicenda, né il movente dell'uomo e la causa della sua folle aggressione. I militari della compagnia di Bergamo stanno effettuando tutti i rilievi del caso e sentiranno eventuali testimoni per ricostruire l'esatta dinamica dell'omicidio consumato nella villettina dove la donna viveva.