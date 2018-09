Dramma nella notte nel Bresciano. Un uomo di 32 anni, di nazionalità albanese, è morto in ospedale a seguito delle ferite riportate durante una lite. È successo a Chiari, all'esterno di un locale che si trova in viale Teosa, appena fuori dal centro storico. Il 32enne e un connazionale di 26 anni avrebbero iniziato a litigare per motivi imprecisati. La discussione è degenerata e il 32enne è stato colpito dal contendente con un'arma bianca, probabilmente un coltello che non è però ancora stato ritrovato. La richiesta di intervento all'Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata attorno alle 22 di ieri: sul posto sono intervenute due ambulanze, su una delle quali il ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale cittadino. Nella notte l'uomo non ce l'ha fatta ed è morto. I carabinieri della compagnia di Chiari hanno avviato subito le indagini sull'episodio: dall'alba di oggi il presunto omicida, il 26enne, si trova in stato di fermo nella caserma dei carabinieri, che stanno cercando di ricostruire quanto avvenuto, concentrandosi in particolare sul movente della lite e sull'arma del delitto.