"Abbiamo le Olimpiadi!". Così, sulla pagina Facebook del Movimento 5 stelle Lombardia, è stata commentata la notizia dell'assegnazione all'Italia dei Giochi olimpici invernali 2026. "Milano-Cortina 2026 è una grandissima vittoria, la nostra montagna torna ad essere protagonista! – ha scritto in un post il consigliere regionale del M5s Dario Violi -. Una vittoria del MoVimento 5 Stelle, dei lombardi e degli italiani. Il nostro Paese è tornato protagonista in ambito internazionale grazie a un Governo capace di convincere. Abbiamo un progetto a basso impatto ambientale e diffuso sul territorio. Grazie a noi e alle nuove linee guide del Cio non saranno le Olimpiadi degli sprechi, del cemento e delle speculazioni. Al contrario – ha proseguito Violi – organizzeremo in Lombardia giochi invernali sostenibili e renderemo le periferie e le nostre montagne protagoniste di un grande rilancio. Faremo le opere e le infrastrutture che servono davvero e che possano garantire, oltre a dei giochi invernali memorabili, un futuro alle nostre valli. E penso alla Valtellina e ai collegamenti ferroviari con Milano. L'attenzione a territori montani – ha poi concluso Violi – non si limiti al solo grande evento ma sia costante e continuativa nel tempo. La Lombardia ha il 40 per cento del territorio ricoperto da montagne sono un grande valore e meritano investimenti costanti". Le parole di Violi colmano un vuoto: quello del capo politico del M5s Luigi Di Maio che, ore dopo l'annuncio della vittoria di Milano-Cortina, sui suoi social non ha ancora commentato la notizia (a differenza dell'altro vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini).

M5s Milano: Mai ideologicamente contrari alle Olimpiadi

Anche dalla sede milanese del MoVimento 5 stelle hanno commentato con entusiasmo la vittoria della candidatura in tandem di Milano-Cortina annunciata a Losanna dal presidente del Cio Thomas Bach: "Finalmente dopo la pessima figura con Ema (l'Agenzia europea del farmaco assegnata al fotofinish ad Amsterdam, ndr), Milano torna a prendersi lo spazio che merita nel panorama internazionale", ha scritto in una nota Simone Sollazzo, capogruppo del M5s a Milano. Sollazzo ha poi aggiunto una precisazione: "Il M5s non è mai stato ideologicamente contrario alle Olimpiadi ma abbiamo sempre spinto perché si svolgessero nel miglior modo possibile, evitando nuove opere che si trasformassero poi in cattedrali nel deserto". Un'affermazione discutibile, soprattutto considerando l'atteggiamento che da sempre il MoVimento ha avuto rispetto alle Grandi opere e quanto accaduto a Roma con la candidatura alle Olimpiadi 2024, bocciata dalla sindaca Virginia Raggi. Nella nota Sollazzo ha poi concluso: "Il Governo farà infatti la sua parte rispetto alle spese per la sicurezza e agli investimenti perché a vincere non è solo Milano insieme a Cortina ma l’Italia intera. Ora lavoriamo tutti insieme, maggioranza e opposizioni dal Comune alla Regione fino al Governo del Paese, per far sì che le Olimpiadi siano un’occasione per il rilancio di Milano".