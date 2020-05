Oggi, 29 maggio, è la festa della Lombardia: “Ma sarà la giornata del ricordo”, dice Fontana

Nel suo messaggio di auguri per la festa della Lombardia il cui anniversario ricade oggi, venerdì 29 maggio, il presidente della Regione Attilio Fontana ricorda tutte le vittime del Coronavirus e dà una sua personalissima versione per cui il Covid abbia avuto più presa nella regione. Secondo quanto scritto dal governatore, infatti, in Lombardia l’epidemia sarebbe stata più violenta perché i lombardi fanno parte di una grande comunità sempre al lavoro, e non per le falle nel sistema sanitario.