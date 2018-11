in foto: La foto di gruppo dei dipendenti per i 90 anni del gruppo Cap

Offerta di lavoro presso il Gruppo Cap che gestisce il servizio idrico integrato nella Città metropolitana di Milano. C'è tempo fino al 12 dicembre per candidarsi per le quattro posizioni aperte all'interno dell'azienda, che impiega attualmente circa 900 persone e nel 2017 è stata premiata come azienda Utility dell'anno in Italia. Il gruppo ha avviato le selezioni per assumere quattro operai addetti alla manutenzione ordinaria. Le risorse saranno inserite in egual misura nel settore gestione Acquedotto e nel settore Gestione Fognatura e Depurazione: due operai in ciascun settore. Le sedi di lavoro si trovano a Truccazzano, Canegrate e Pero, tutte in provincia di Milano.

Come fare per candidarsi

Se scelti dall'azienda, gli operai dovranno occuparsi delle attività di manutenzione ordinaria necessarie al mantenimento delle normali condizioni di esercizio di tutte le componenti degli impianti di depurazione delle acque reflue o degli impianti di sollevamento, trattamento e distribuzione dell’acqua: cureranno quindi le parti meccaniche, idrauliche ed elettromeccaniche. Per candidarsi si deve visitare entro e non oltre il 12 dicembre il sito gruppocap.it alla sezione "Lavorare nel Gruppo – Entra nella squadra – Chi stiamo cercando – Ricerche in Corso". Oltre a candidarsi per le suddette posizioni ci si potrà proporre anche per altri ruoli, ad esempio negli uffici tecnici e amministrativi.

Gruppo CAP è un'azienda a capitale interamente pubblico: possiede un patrimonio di quasi 800 milioni di euro e un capitale investito che supera il miliardo e garantisce il servizio idrico integrato a oltre due milioni e mezzo di abitanti. Il gruppo opera nella Città metropolitana di Milano e in diversi altri comuni delle province di Monza e Brianza, Pavia, Varese e Como. Ogni anno sono 220 milioni i metri cubi di acqua erogati in media attraverso 6.500 chilometri di rete idrica e quasi 800 pozzi. La rete fognaria gestita dal gruppo si estende per oltre 6.800 chilometri, con 61 impianti di depurazione. L'azienda gestisce inoltre circa 300 impianti di potabilizzazione e oltre 150 Case dell’acqua.