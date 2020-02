in foto: Salt Bae

Potrebbe aprire un ristorante a breve anche a Milano Salt Bae, il cuoco diventato famoso in tutto il mondo per il suo singolare modo di salare la carne servita nella sua steak house. Nusret Gökçe, questo il vero nome dello chef turco, è stato infatti avvistato a Milano nei giorni scorsi insieme con il suo team alla ricerca, secondo quanto trapelato, proprio di una location per il suo ristorante. Il food blogger Dominique Antognoni ha anche ipotizzato che il luogo prescelto potrebbe essere un punto vendita al momento sfitto sito in via della Spiga nel quadrilatero della moda, mentre c'è chi ipotizza che la ricerca di Nusret sia ricaduta nella zona di Porta Nuova.

Salt Bae, un cuoco da 25 milioni di follower

La prima steak house è stata aperta a Istanbul nel 2010, riscuotendo in poco tempo un successo straordinario che gli ha permesso di aprire nuovi ristoranti ad Abu Dhabi, Dubai, Doha, Qatar, e ancora Ankara, Bodrum, Marmaris, Gedda, Mykonos, Miami e New York. Il piatto forte? La carne, cucinata e servita in qualunque modo, ha la caratteristica dell'aggiunta finale del sale diventato marchio di fabbrica del cuoco poi reso famoso anche su Instagram dai numerosi clienti che hanno iniziato a condividere post e Ig stories a lui dedicate. Proprio sulla piattaforma social Salt Bae conta ad oggi 25 milioni di follower.

Attività per un miliardo di dollari

Al momento il gruppo di Nusret conta diversi proprietari: le quote infatti apparterrebbero per il 49% allo chef e al suo socio Mithat Erdem, mentre la maggioranza apparterrebbe al miliardario Ferit Sahenk, proprietario della Dogus Holding, che opera le costruzioni e il retail. Secondo Bloomberg le attività di Salt Bae varrebbero oltre un miliardo di dollari, per un giro d'affari stimato in circa 70 milioni, per questo, sempre secondo Bloomberg, Nusret sarebbe alla ricerca di investitori per supportare un piano di espansione internazionale del business. Potrebbe dunque anche essere questo il motivo della sua venuta a Milano.