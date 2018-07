Dopo il maltempo di due notti fa, un nuovo temporale si è abbattuto su Milano nella serata di oggi, venerdì 6 luglio. La perturbazione, in corso in questi minuti, è di notevole entità: in diverse zone del capoluogo lombardo sono caduti anche grossi chicchi di grandine. Dal Comune non sono arrivati avvisi circa l'attivazione del Centro operativo comunale di via Drago, che coordina le possibili emergenze legate all'esondazione dei fiumi cittadini, il Seveso e il Lambro. Palazzo Marino aveva comunicato che l'allerta meteo degli scorsi giorni sarebbe durata fino alla mezzanotte di ieri. Due notti fa, a seguito dei violenti temporali, il Seveso era esondato per alcune ore nei quartieri di Niguarda e Isola. Nel Milanese, a Pozzo d'Adda, si era inoltre verificata una violenta tromba d'aria che aveva scoperchiato i tetti di alcune palazzine e che aveva provocato anche due feriti. Al momento a Milano non si segnalano particolari danni per la grandinata. La perturbazione dovrebbe cessare nella tarda serata di oggi: domani e domenica si prevede bel tempo.