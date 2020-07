Dopo quella per la notte appena passata, una nuova allerta meteo riguarda Milano. A partire dalla serata di oggi, mercoledì 1, e fino a domani, giovedì 2 luglio, anche il capoluogo lombardo e il suo bacino idrico saranno interessati da una perturbazione che attraverserà tutta la Lombardia. Sono attesi forti temporali che potrebbero creare problemi ai due fiumi storicamente "critici" a Milano, il Seveso e il Lambro, come sempre a rischio esondazione in caso di precipitazioni intense.

L'allerta meteo è stata diramata dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia: l'avviso è di criticità gialla, ossia ordinaria (corrispondente a un livello di due su quattro nella scala di gravità). A seguito dell'allerta il Comune di Milano, come avviene in questi casi, attiverà il Centro operativo comunale (Coc) di via Drago per monitorare i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e il radar. Saranno inoltre allertate le squadre della polizia locale, della protezione civile e di MM servizi idrici, in maniera che siano pronte a intervenire in caso di emergenza.

Le previsioni meteo per Milano: nuovi temporali venerdì

Dopo i temporali attesi per la notte, la giornata di domani, giovedì 2 luglio, a Milano dovrebbe essere all'insegna del sole e del grande caldo, con temperature massime superiori ai 30 gradi. Una nuova perturbazione con temporali, alternati a schiarite, è attesa per venerdì 3 luglio, quando si dovrebbero anche abbassare leggermente le temperature. Per il fine settimana, invece, dovrebbe ritornare il sereno a Milano: le previsioni sono quelle di un weekend soleggiato.