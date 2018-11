in foto: Il meme dell’Anpi dedicato a Maria Rosaria (Facebook)

Anche l'Anpi provinciale di Milano ringrazia Maria Rosaria, la sarta napoletana che con la sua reazione contro un'aggressione razzista a bordo di un treno della Circumvesuviana è diventata "virale" in questi ultimi giorni. Le parole con le quali la donna ha affrontato un ragazzo che stava insultando un gruppo di immigrati dello Sri Lanka e del Pakistan sono diventate un "meme", condiviso dalla pagina Facebook dell'Associazione dei partigiani della provincia di Milano: "Tu non sei un razzista, si nu strunz" e ancora "Mo piglio nu umbrello e te lo scasso in capa". Il meme, firmato dalla sezione Anpi della Barona, si chiude col ringraziamento a Maria Rosaria. Un ringraziamento che assume un significato importante soprattutto alla luce degli insulti e delle minacce che la donna sta ricevendo dopo che il suo volto e il suo gesto sono diventati di dominio pubblico.

La reazione di Maria Rosaria è diventata virale

L'episodio che vede al centro la signora napoletana, riportato da Fanpage e poi ripreso da altre testate, è avvenuto su un treno della Circumvesuviana, linea ferroviaria che collega appunto diversi Comuni alle pendici del Vesuvio con Napoli. Un ragazzo – che si è poi parzialmente scusato – ha dato sfogo ai suoi istinti razzisti inveendo contro alcuni passeggeri originari del Pakistan e dello Sri Lanka. La signora Maria Rosaria non ci ha pensato su due volte ed è intervenuta in difesa degli immigrati. Il suo gesto è stato ripreso da un video diventato in poche ore virale sui social network: "Non ho avuto paura, solo rabbia per quello che stava accadendo davanti ai miei occhi", ha detto in seguito Maria Rosaria ai microfoni di Fanpage.