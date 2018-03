Non solo l'assoluzione al processo per diffamazione che la vedeva imputata a Milano. Adesso Nina Moric vuole vincere anche la battaglia più importante, quella per l'affidamento del figlio Carlos. Da oltre due anni, da un presunto tentativo di suicidio della Moric da lei negato, il ragazzino nato nel 2002 dal matrimonio tra la Moric e Fabrizio Corona è affidato alla nonna paterna, Gabriella Privitera, madre di Corona ed ex suocera della Moric. Ma sull'affidamento del ragazzino è in corso una battaglia legale su cui si dovrà esprimere la Corte d'Appello di Milano. Ai microfoni dei cronisti, che lo aspettavano dopo l'assoluzione della sua assistita da un'accusa per diffamazione relativa a fatti del 2014, l'avvocato della Moric, Solange Marchignoli, ha affermato: "La mia assistita vede suo figlio solo una volta alla settimana, in presenza di un educatore e questo uccide ogni tipo di intimità. Per lei è una tragedia umana, aspetta la visita settimanale con lui come si aspetta il Natale". Il legale ha aggiunto: "Fabrizio Corona (ex marito della Moric, ndr) può vederlo tutte le volte che vuole. Il problema non è lui, ma che un ragazzino ha bisogno di entrambi i genitori".

Pochi giorni fa uno struggente messaggio su Instagram: Mio figlio non mi vuole più

Pochi giorni fa era stata la stessa Moric, con un post su Instagram, a spiegare ai suoi follower che il figlio non voleva più vederla. La modella croata aveva ipotizzato che qualcuno avesse fatto il "lavaggio del cervello" al ragazzino: "Ho combattuto fino all’ultimo, ma non mi vuole più. Hanno fallito i servizi sociali, il giudice *** che non vuole più seguire questo caso – aveva scritto la Moric – Se ne sono lavati le mani mentre io stavo perdendo l’unica ragione della mia vita. Che vergogna! Giudice ***, perché? Te lo chiedo come madre. Non auguro a nessuno di voi ciò che sto passando io. Gli hanno fatto il lavaggio del cervello. Fabrizio Corona è tuo figlio, nessuna pietà?". Ma l'istinto materno è evidentemente più forte di ogni delusione: la modella croata non è evidentemente ancora intenzionata ad arrendersi ed è pronta a continuare a lottare per riprendersi il figlio.