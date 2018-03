Assolta "per non avere commesso il fatto". Si chiude così la vicenda processuale che vedeva coinvolta Nina Moric, modella croata ed ex moglie di Fabrizio Corona che era finita a giudizio per diffamazione con l'accusa di aver offeso uno dei suoi follower su Twitter. Il giudice monocratico della quarta sezione penale del Tribunale di Milano, Maria Antonia Versace, ha accolto la richiesta di assoluzione per la Moric che era stata avanzata dalla procura. Secondo il giudice la modella croata non ha "offeso la reputazione" del 31enne che l'aveva querelata. L'esposto era nato in seguito ad alcuni messaggi che un profilo Twitter riferito alla Moric, ma secondo il giudice rivelatosi un "fake", aveva rivolto al 31enne: "Questa è la persona che mi tempesta di messaggi e accuse gratuite…" e "Ma solo a me capitano queste m…. !!!" erano stati due dei messaggi incriminati. Secondo la procura e il giudice non è possibile attribuire alla Moric la titolarità del profilo sul social network. Da qui l'assoluzione per la modella e showgirl croata. Il suo difensore, l'avvocato Solange Marchignoli, ha commentato così il verdetto: "Questo processo non doveva neanche esistere, l'uomo che l'ha accusata è un ‘personaggio in cerca d'autore'. Ma Nina è una combattente".

La vicenda risale al 2014

La vicenda per cui è stata assolta Nina Moric risale al luglio del 2014. A formulare l'accusa era stata il pubblico ministero Alessandra Dolci, anche se poi la stessa procura, sulla base delle indagini della polizia postale, aveva chiesto l'assoluzione per l'impossibilità di attribuire con certezza il profilo Twitter da cui erano partite le accuse al 31enne alla Moric. La modella croata, che era intervenuta in aula nel corso delle scorse udienze, si era sempre difesa: "Quel profilo Twitter non è mio, è un fake. Ho aperto per la prima volta un profilo Twitter il giorno del mio quarantesimo compleanno. Fino a quel giorno non sono mai stata su Twitter". Al termine del processo l'avvocato Marchignoli ha spiegato: "Nina Moric non indossa maschere, non ha filtri, è molto diretta e quindi non piace".