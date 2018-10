Si ferma al 33 per cento l'affluenza degli aventi diritto al referendum consultivo che chiedeva agli abitanti del Verbano Cusio Ossola di esprimere il proprio assenso o meno a un'eventuale annessione alla Lombardia. Niente quorum dunque (fissato al 50 per cento +1) necessario per la consultazione. La provincia resta in Piemonte. Il sì ha ottenuto l’83% dei voti, il no il 17%. Soddisfazione da parte del presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino: "La comunità del Verbano Cusio Ossola ha dimostrato saggezza e responsabilità, respingendo una proposta illusoria che avrebbe messo seriamente a rischio le certezze e quindi le prospettive di quella provincia", il suo commento. Parole non dolci anche per il governatore della Lombardia che aveva garantito alla comunità del Vco che sarebbe stata accolta “con piacere e soddisfazione”. Valter Zanetta e Luigi Spadone invece, ideatori del comitato Pro Lombardia, si dicono soddisfatti del risultato: "Eravamo Davide contro Golia, avevamo contro la Regione Piemonte. I nostri quasi 40mila "SI" non sono poi così pochi – hanno sottolineato – chi non è andato a votare l’ha fatto perché deluso dai partiti e dal voto in generale. La realtà è che solo il 17 per cento ha difeso la Regione".