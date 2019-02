in foto: Neve a Milano. Foto scattata intorno alle 22 in zona Forze Armate

Nevicata intensa a Milano nella tarda serata di oggi. Soprattutto alla periferia del capoluogo lombardo le strade sono completamente imbiancate e si segnalano disagi nella circolazione. Per il momento le strade non sono state pulite e non è escluso che domani mattina possano rimanere ricoperte di neve causando ulteriori problemi nella circolazione anche dei mezzi pubblici.

Nella giornata di domani dovrebbe verificarsi un graduale aumento delle temperature minime, anche se permarrà il brutto tempo. Da capire se le piogge segnalate dalle previsioni dei principali servizi meteo per la serata di domani, sabato 2 febbraio, saranno tali o si trasformeranno in abbondanti nevicate. Piogge previste anche nella giornata di domenica 3 febbraio, ma in questo caso le temperature minime dovrebbero risalire di circa cinque gradi sopra lo zero.