Anche se a Milano non nevica, le intense nevicate che si sono abbattute su altre zone d'Italia, in particolare su Roma, hanno fatto sentire i loro effetti anche sul capoluogo lombardo. A farne le spese coloro che avevano scelto il treno per viaggiare nella giornata odierna. Come si legge sul sito di Trenitalia e di Rete ferroviaria italiana, infatti, le forti nevicate di questa mattina continuano a causare disagi soprattutto nel nodo di Roma e sulle linee che afferiscono alla Capitale. Alle tante cancellazioni di treni che si sono verificate in mattinata se ne sono aggiunte altre che riguarderanno la serata di oggi, lunedì 26 febbraio: nell'ultimo bollettino diramato alle 17 infatti Trenitalia ha informato tutti i viaggiatori che saranno cancellati altri due treni in partenza da Milano Centrale. Si tratta del treno Alta velocità 9657 che sarebbe dovuto partire alle 19.30, con arrivo previsto a Napoli Centrale alle 23.50, e del treno Alta velocità 9659 che sarebbe dovuto partire da Milano Centrale alle 20 con arrivo previsto a Roma Termini alle 22.55.

Il numero verde per chiedere i rimborsi.

Come comunicato già in mattinata, i clienti di Trenitalia che dovranno rinunciare al loro viaggio sui treni della lunga percorrenza a causa dal maltempo, avranno diritto al rimborso integrale del biglietto. L'azienda ha attivato il numero verde 800.892021 per fornire informazioni a tutti i clienti interessati dai disservizi. Anche Italo Treno ha dovuto cancellare diversi convogli a causa del maltempo: 9973, 9976, 9977, 9982, 9922, 9991, 8922 e 8966. Sono inoltre stati parzialmente soppressi i treni 9912 da Milano a Torino e 9943 da Torino a Milano. Anche l'azienda Italo rimborserà l'intero prezzo del biglietto: dato l’intenso traffico di chiamate nella giornata odierna, le eventuali richieste di rimborso potranno essere effettuate anche nella giornata di domani contattando il numero 06.0708.

Stazioni metro di Rogoredo e Centrale aperte oltre l'1 di notte.

Intanto l'Azienda dei trasporti milanesi, Atm, ha comunicato che per venire incontro ai viaggiatori delle ferrovie colpite da maltempo, le stazioni metro di Centrale e Rogoredo resteranno attive fino a oltre l'1 di notte: "I passeggeri in arrivo nelle stazioni ferroviarie di Milano Centrale e Rogoredo potranno usufruire della rete metropolitana per spostarsi in città, con ultime partenze dei treni dai capilinea all’una circa – informa Atm in una nota – La misura straordinaria è stata decisa per venire incontro alle esigenze dei passeggeri dei treni che hanno subito ritardi a causa dell’ondata di maltempo che sta riguardando buona parte della penisola. Atm ha attivato tutti i canali di comunicazione con annunci nelle stazioni, news sul sito e sull’app e messaggi su Twitter".