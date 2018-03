in foto: (foto da Twitter @Fieramilano)

Preannunciata da giorni, finalmente la neve è arrivata anche a Milano, che questa mattina si è svegliata ricoperta da una sottile coltre di neve. La nevicata, iniziata nella notte e che è ripresa in mattinata, non ha però causato per il momento grossi disagi: i mezzi pubblici circolano regolarmente e scuole e uffici sono aperti. Sui social network molti milanesi hanno sottolineato quest'aspetto, approfittandone per fare battute ironiche su quanto accaduto nella Capitale (che per la verità si è ritrovata alle prese con una nevicata ben più intensa di quella che ha imbiancato Milano): "Ci siamo: chiudete scuole e uffici subito!", ha scritto un utente su Twitter. Un altro è ancora più esplicito: "Per la neve a milano il Comune di Roma ha annunciato la chiusura delle scuole per i prossimi 10 giorni". E una mamma incalza: "Si ma potevi farli sti due fiocchi in più! Che stamattina per spiegare a mia figlia perché lei doveva andare a scuola quando, con la stessa neve, i cugini di Roma sono rimasti a casa due giorni, è stata una tragedia greca!".

Qualche disagio per i treni regionali.

In realtà, qualche disagio "preventivo" la neve lo ha causato. Rete ferroviaria italiana ieri ha infatti comunicato di aver attuato il "piano neve" in previsione delle nevicate di oggi e dei prossimi giorni (dovrebbe nevicare anche domani e forse sabato). La decisione, come comunicato da Trenord, ha comportato la riduzione del 30 per cento dei treni regionali circolanti.