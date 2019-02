Questa volta le previsioni meteo hanno avuto ragione. Milano si è risvegliata imbiancata da una sottile coltre di neve. La pioggia che stava cadendo dalla serata di ieri nelle prime ore della giornata si è trasformata in neve. Una nevicata comunque debole, almeno in città, che non ha causato e non sta causando al momento problemi alla circolazione: i mezzi pubblici Atm circolano regolarmente e tutte le scuole di Milano e provincia sono aperte. La neve si è posata su auto, strade e sulla vegetazione: resta l'allerta per la possibile formazione di ghiaccio su strade e soprattutto marciapiedi. La neve delle prime ore della mattinata si è successivamente trasformata in nevischio. Su Milano città non dovrebbero esserci accumuli significativi e nel corso della giornata è prevista nuovamente pioggia. Maggiori problemi nella provincia, dove gli accumuli di neve al suolo sono più significativi. Per fronteggiare la situazione Palazzo Marino ha attivato a partire dalle 5 del mattino il Centro operativo comunale.