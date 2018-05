in foto: Il ragazzo scomparso, Fabrizio Rocca

Da ormai più di due settimane non si hanno più notizie di Fabrizio Rocca, 22enne perito informatico. Il ragazzo, nato a Bolzano, è domiciliato a Milano. La sua scomparsa è avvenuta però in Sardegna, a Porto Rotondo, dove il ragazzo era arrivato la mattina di lunedì 14 maggio per lavoro. Un hotel della zona aveva commissionato un lavoro al 22enne: verso sera il ragazzo, dopo aver lavorato tutto il giorno, è uscito di casa per andare a fare la spesa. Ha chiamato la madre per dirle che l'avrebbe richiamata una volta rientrato nella sua stanza, ma quella telefonata non è mai arrivata. Da allora, infatti, sia la madre sia i famigliari del ragazzo hanno provato a contattarlo, senza però riuscirci. A preoccupare la famiglia è il fatto che Fabrizio si sia allontanato dall'hotel senza documenti. Del caso della scomparsa del 22enne, dopo la denuncia dei famigliari, se ne stanno occupando le forze dell'ordine oltre a un'associazione locale sarda, Penelope onlus. Anche la trasmissione tv "Chi l'ha visto?" ha diffuso un appello per ritrovare il 22enne.

Fabrizio è alto un metro e 90, è di corporatura atletica e ha capelli corti neri e occhi neri. Secondo quanto diffuso in un volantino, potrebbe essersi allontanato perché spaventato da un involontario danneggiamento fatto nell'hotel in cui alloggiava o potrebbe essere rimasto vittima di un malore: nell'ultima telefonata alla madre aveva dettto di avere mal di pancia (soffriva di appendicite) e la donna gli aveva consigliato di andare da un dottore. Il ragazzo però non aveva con sé i documenti, rimasti nella stanza dell'usciere dell'albergo. Fabrizio, come documentato dalle telecamere di sicurezza dell'hotel, avrebbe allora cercato di rompere la porta a vetri con un estintore, sporcandosi però gli abiti con la polvere ignifuga. Ecco perché il ragazzo si sarebbe cambiato gli abiti, che sono stati trovati abbandonati in una delle tante ville della zona, in questo periodo dell'anno ancora disabitate. Chiunque dovesse avere sue informazioni è pregato di contattare le forze dell'ordine o i genitori Maurizio e Raffaella ai numeri 338.1455262 o 339.4123195.