Neonato abbandonato nel passeggino nel centro di Brescia: si cercano i genitori

Nella tarda serata di ieri, in vicolo delle Nottole, nel centro storico di Brescia, un neonato di circa un mese è stato ritrovato abbandonato in un passeggino: a notarlo un residente, che ha allertato subito le forze dell’ordine. Il bambino, accompagnato in ospedale, sta bene: adesso si cerca di risalire ai genitori.