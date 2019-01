"Mio figlio non c'è più ma altri bambini potrebbero star male". Ha scelto un quotidiano locale bresciano la madre di Marco, uno dei quattro neonati morti in circostanze poco chiare nel giro di una settimana agli Spedali civili di Brescia. In una lettera appello pubblicata sulla testata "Bresciaoggi" la donna, Denise, ha voluto esprimere il proprio dolore in maniera composta ma allo stesso tempo ha chiesto ciò che ogni genitore in una circostanza simile vorrebbe conoscere: la verità su quanto successo al proprio figlio. "Non accuso nessuno di negligenza, ma voglio sapere cosa è accaduto", ha scritto la donna, che ha spiegato anche di aver esposto al primario del reparto di Terapia intensiva neonatale, dove era ricoverato il figlio, dei "dubbi sulla sterilità e su alcune cose secondo me poco adeguate in un reparto simile".

Il figlio è morto poco dopo aver compiuto un mese

Il figlioletto Marco era nato prematuro lo scorso 4 dicembre, alla 30esima settimana. Da allora il neonato è stato ricoverato in terapia intensiva agli Spedali civili di Brescia. Stando al racconto della madre, all'inizio le sue condizioni erano progressivamente migliorate: il piccolo ha iniziato a mangiare passando dagli iniziali 1050 grammi di peso a un chilo e mezzo, "iniziamo a poterlo tenere un po' in braccio e a toglierlo quindi dalla termoculla". I giorni felici per la neomamma si interrompono però il 29 dicembre, quando a Marco viene riscontrata un'infiammazione. "La mattina dopo, il 30, mi chiamano e mi dicono che il bambino è peggiorato e hanno dovuto intubarlo a causa di uno shock septico", spiega mamma Denise nella sua lettera. E a questo punto il suo dramma si intreccia con quello di altri genitori: "Quando arrivo in ospedale noto che nella stanza manca la culla di una bimba e scopro poco dopo che la piccola è morta durante la notte". Si tratta di Nicole, un'altra neonata morta in circostanze misteriose sulle quali indaga per omicidio colposo la procura di Brescia.

Quattro neonati morti in una settimana

Purtroppo Marco la segue dopo pochi giorni: muore alle 18 di sabato 5 gennaio. Il giorno prima un altro neonato, Cristian, "suo vicino di letto" secondo quanto afferma mamma Denise, è morto anche lui in circostanze ancora non chiarite: "Tre bimbi deceduti in meno di una settimana di cui 2 con infezione batterica sicura, è strano, soprattutto in un reparto che già l'estate era stato chiuso per il diffondersi di un batterio septico che provocò 3 decessi e 10 contagi", afferma Denise. Dubbi leciti, a maggior ragione adesso che le morti sospette di neonati sono salite a quattro: stando a quanto comunicato dall'ospedale un altro piccolo è deceduto sabato mattina subito dopo essere stato ricoverato nello stesso reparto di Terapia intensiva neonatale. Oltre alla procura sulle morti sospette indagano il Ministero della Salute e la Regione Lombardia, con un'apposita commissione d'inchiesta. Dall'ospedale spiegano che le morti dei piccoli Nicole, Cristian e Marco non sono correlate tra loro. Ma ai genitori dei piccoli non basta: vogliono giustamente che su quanto accaduto ai loro figli sia fatta piena luce. L'autopsia sul piccolo corpo di Marco è in programma domani.