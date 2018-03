Il 2017 è stato un anno d'oro per Atm: l'azienda del trasporto pubblico milanese, l'anno scorso, ha fatto segnare un nuovo record di passeggeri. Sono stati infatti 750 milioni gli utenti che hanno deciso di viaggiare, durante l'anno conclusosi da poco, con l'Azienda trasporti milanesi. I passeggeri che hanno viaggiato con Atm l'anno scorso hanno superato addirittura quelli che che avevano scelto il trasporto pubblico milanese nel 2015, quando il capoluogo lombardo aveva ospitato l'Expo: quell'anno i passeggeri erano stati 736 milioni, un record fino ad oggi, battuto però da quello registrato lo scorso anno.

L'incremento di passeggeri ha naturalmente segnato anche un incremento delle entrate nelle casse dell'azienda del trasporto pubblico meneghino: l'utile è passato dai 9 milioni del 2015 ai 39 milioni di euro nel 2017, con un margine operativo netto di 31 milioni di euro. Di pari passo all'aumento delle entrate, poi, ci sono stati gli investimenti per garantire ai milanesi e ai turisti un servizio migliore: nel 2017 Atm ha invesito 139 milioni di euro, di cui 120 solo per il miglioramento e l'incremento della flotta. Tante anche le nuove assunzioni, soprattutto per il miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle stazioni.