La Stazione Centrale di Milano, i Magazzini Raccordati e tutto il quartiere in cui sorge lo scalo ferroviario meneghino – secondo in Italia, dopo Roma Termini, per grandezza e volume di passeggeri – stanno per cambiare volto. Partirà a breve infatti il progetto, concordato tra Grandi Stazioni Retail e l'amministrazione comunale di Milano, che porterà al rinnovo dell'intera area urbana che ingloba la Stazione Centrale. Il grande e ambizioso progetto è stato annunciato nell'ambito dell'iniziativa "Cantiere centrale. Dalle parole ai fatti. Progetti concreti per il futuro del quartiere intorno alla Stazione Centrale e i Magazzini Raccordati", nella quale la riqualificazione della Stazione Centrale meneghina è stata discussa dal Comune di Milano, dagli amministratori di Grandi Stazioni Retail e dalle associazioni che da anni si battono per dare nuova vita ad una zona troppo spesso preda del degrado.

Negozi, un parcheggio coperto e ampi spazi pedonali

Il progetto partirà, a breve, in piazza Luigi di Savoia, per poi spostarsi, con un intervento analogo, in piazza Quattro Novembre entro l'estate del 2019, senza dimenticare quartieri vicini come NoLo e Greco. Entro questa estate, invece, Grandi Stazioni Retail, in un'area laterale dello scalo che affaccia su piazza Luigi di Savoia, aprirà nuove attività commerciali. Nel progetto rientrano anche una grande area mercatale e un parcheggio coperto di oltre 26mila metri quadri, con 430 posti auto e 75 posti moto. Come detto, anche i Magazzini Raccordati saranno parte integrante della rivoluzione della Stazione Centrale: mentre si studia ad un progetto a lungo termine, nel frattempo i Magazzini ospiteranno le esposizioni di Ventura Project al prossimo Fuorisalone.