in foto: Una foto della pizzeria Tourlé di Melegnano, una di quelle coinvolte nell’inchiesta (da Facebook)

Le mani della criminalità organizzata, in particolare la ‘ndrangheta, si allungano sulle attività legate al settore della ristorazione in Lombardia e Piemonte. È quanto ha ricostruito la polizia di Stato di Milano, che dalle prime ore della mattinata di venerdì 8 novembre sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di nove persone tra la Lombardia e il Piemonte. Gli indagati, tutti italiani, sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere e trasferimento fraudolento di valori. L'inchiesta è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano: le indagini, condotte dagli agenti della Divisione anticrimine e dai poliziotti della Squadra mobile meneghina, hanno consentito di far luce su uno dei meccanismi attraverso i quali la criminalità organizzata, nello specifico la ‘ndrangheta, reinveste i soldi che sono provento di attività illecite in business legali, nello specifico il circuito della grande ristorazione nel Nord Italia.

Le quote apparterrebbero a un pregiudicato vicino a cosche calabresi

Il meccanismo viene portato avanti da soggetti che secondo gli investigatori sono contigui a cosche calabresi. È il caso di un noto pregiudicato, a cui sarebbero riconducibili secondo gli investigatori quote societarie di una nota catena di pizzeria, Tourlé. Si tratta di locali famosi soprattutto per il cosiddetto "giro-pizza" e diffusi in tutto il Nord Italia, dall'Emilia Romagna alla Liguria, passando per il Piemonte e la Lombardia, dove si contano oltre una quindicina di ristoranti. Proprio le quote societarie riconducibili a questo pregiudicato sono state sequestrate nell'ambito dell'operazione odierna, assieme ad altri beni riconducibili agli indagati: in totale il valore dei beni sequestrati ammonta a oltre dieci milioni di euro.