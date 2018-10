Trafficavano e spacciavano la droga della ‘ndrangheta in Lombardia: 14 persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri della compagnia di Corsico, nell'hinterland di Milano. Sono ritenuti a vario titolo responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. L'operazione è scattata nelle prime ore di oggi, martedì 23 ottobre, nelle province di Milano, Como e Reggio Calabria: i militari dell'Arma, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano che ha condotto le indagini, hanno smantellato un sodalizio criminale che gestiva il traffico di cocaina e, servendosi di una rete di spacciatori di origine magrebina, si occupava anche della vendita al dettaglio della droga. In manette sono finiti dieci italiani e quattro cittadini marocchini, in inclusi i quattro "capi" del gruppo: si tratta di quattro fratelli ritenuti legati alla famiglia di ‘ndrangheta denominata "Papalia-Barbaro", attiva ed egemone da tempo nell'area dell'hinterland milanese. A emettere l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei 14 componenti del gruppo criminale è stato il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano.