in foto: L’albero di Natale in piazza Duomo a Milano (Foto LaPresse)

L'albero di Natale più atteso da tutti i milanesi, quello che illuminerà piazza Duomo, è arrivato in città ed è pronto per essere addobbato. Si tratta di un cimale di abete (cioè l'albero senza radici) proveniente dal Trentino, per la precisione dalla Val di Sole. Le sue dimensioni sono come sempre imponenti: è alto 25 metri. Imponenti saranno anche le decorazioni che lo abbelliranno: sull'albero saranno infatti posizionate 35mila luci a led che brilleranno 24 ore al giorno dalla sera di mercoledì 5 dicembre fino al 6 gennaio 2019, giorno dell'Epifania. Quest'anno a sponsorizzare l'albero di Natale sul sagrato della Cattedrale simbolo di Milano sarà il gruppo Unipol: Palazzo Marino da anni ormai porta avanti una collaborazione pubblico-privato che, al di là di qualche critica per decorazioni troppo invasive o smaccatamente pubblicitarie, consente comunque di abbellire la città durante le festività natalizie (e non solo).

In piazza Duomo anche il Calendario dell'Avvento

La cerimonia ufficiale di accensione dell'albero di Natale di piazza Duomo si terrà mercoledì 5 dicembre alle 18.15. A partire dall'1 dicembre, invece, il Palazzo del Portici Meridionali che si affaccia sul sagrato diventerà uno schermo imponente da circa 60 metri per 20 metri d’altezza. Lo schermo, con una superficie da 1.200 metri quadri, ospiterà lo spettacolo del Calendario dell'Avvento: ogni pomeriggio alle 18.30, fino alla Vigilia, una video-proiezione scandirà il progressivo avvicinarsi al Santo Natale. Sarà solo uno dei tanti eventi in programma durante queste festività natalizie.