Con l'arrivo di dicembre sono iniziati anche gli imperdibili appuntamenti dedicati al Natale. Tra luminarie, alberi ed eventi, Milano si sta immergendo pian piano nel clima natalizio: e tra gli imperdibili e più amati dai milanesi, e non solo, ci sono loro, i mercatini di Natale. Il più celebre resta sicuramente la fiera degli Oh Bej Oh Bej che ogni anno nei giorni precedenti e successivi a Sant'Ambrogio diventa meta obbligatoria per tante persone: più di 380 espositori riempiranno anche quest'anno da mercoledì 6 a domenica 9 dicembre il perimetro intorno al Castello Sforzesco. Simbolo dell'inizio delle festività natalizie per eccellenza, sarà invece inaugurato il 10 dicembre, il celebre “Mercatino di Natale” al Duomo, realizzato per il secondo anno consecutivo da Apeca, l’Associazione ambulanti Confcommercio Milano. Un percorso fatto di gusto e tradizione che si snoderà lungo il tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele (all'altezza Rinascente), via Campo Santo e via Arcivescovado dove 65 eleganti casette in legno proporranno, a milanesi e turisti, tanti prodotti tipici e tante idee regalo di qualità ricreando così la piena atmosfera del periodo natalizio come accade in molte città europee. Il “Mercatino di Natale” sarà aperto tutti i giorni della settimana dalle 8.30 del mattino fino alla mezzanotte.

Villaggi e mercatini di Natale

Mentre saranno diversi i villaggi di Natale che animeranno la città: quello delle meraviglie ai Giardini Montanelli (dal 1° dicembre al 6 gennaio) dedicato ai più piccoli che, oltre ad offrire le attrattive più richieste nel periodo natalizio, quali ad esempio due piste di pattinaggio, la casa di Babbo Natale e una particolare ambientazione che prevede l’utilizzo di un manto di neve artificiale, propone le dolcissime casette dei Dolciumi, il Mercatino degli Elfi e lo street food natalizio. Prevista poi anche la realizzazione di grandi festeggiamenti in occasione della festa di capodanno e dell’arrivo della Befana. Dal 6 dicembre, invece, apre i battenti il Darsena Christmas Village: qui i simboli della tradizione come l’albero, il mercatino di Natale, la casa di Babbo Natale e la sua slitta faranno da sfondo alla grande pista di pattinaggio che si specchierà proprio nelle acque della Darsena cittadina. Il villaggio sarà aperto gratuitamente fino al 6 gennaio dalle 15 alle 21 dal lunedì al venerdì e dalle 11 alle 21 nei weekend e nei giorni festivi. Anche Piazza Gae Aulenti si trasformerà in un villaggio natalizio: fino al 6 gennaio saranno presenti stand con prodotti gastronomici selezionati e d'artigianato, si potrà assistere a spettacoli con artisti di strada e ammirare la Mostra Internazionale di Presepi: presente anche qui una pista di pattinaggio.