Inaugurerà sabato 1 dicembre "Il Villaggio delle Meraviglie" ai Giardini Indro Montanelli di Porta Venezia, a Milano. La manifestazione giunta alla sua 12° edizione sarà un modo unico per immergersi nell'atmosfera natalizia: presenti come ogni anno il Magico Circo degli Elfi, le Slitte di Babbo Natale, le Pazze Slitte Volanti, il Regno di Ghiaccio, e ovviamente l’Albero di Natale la Casa di Babbo Natale, dove sarà possibile imbucare la proprio letterina e farsi fotografare con Babbo Natale in persona! Senza dimenticare di passare per le casette dei Dolciumi e il Mercatino degli Elfi dove poter gustare dolci tipici natalizi e magari curiosare tra i piccoli negozi alla ricerca dei regali di Natale. Presente poi, oltre allo street food natalizio, anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio più grande d'Europa, oltre 1000 mq dove poter pattinare e divertirsi in compagnia.

Un luogo per grandi e piccini che terrà compagnia agli amanti del Natale fino al 6 gennaio 2019. Come ogni anno la manifestazione supporta un ente benefico: e quest'anno sostiene e ospita Save the Children, l’Organizzazione internazionale che dal 1919 lotta per salvare la vita dei bambini in Italia e nel mondo. Il taglio del nastro avverrà sabato 1 dicembre alle ore 15.30 alla presenza di Ambra Orfei, organizzatrice dell’evento, e Valeria Marini, nel ruolo di madrina, mentre sulla pista di pattinaggio si esibiranno in uno show Alice Velati e Andrea Vaturi, atleti della nazionale italiana. Mentre tutti i giorni dalle 15.00 alle 18.00 sono in programma performance con favole musicali e laboratori con i bambini dell’Accademia di Musica “Piccoli Mozart di Milano”. (Qui ulteriori informazioni)