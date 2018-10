in foto: Il fucile a pompa sequestrato (LaPresse)

Nascondeva un fucile a pompa, una pistola e un chilo di cocaina nella casa in cui viveva assieme ai genitori. Un uomo di 37 anni, incensurato, è stato arrestato dalla polizia di Stato martedì mattina in via Rismondo, nel quartiere Baggio a Milano. L'uomo è stato bloccato dagli agenti del commissariato Lorenteggio e sottoposto a perquisizione domiciliare. Il 37enne, disoccupato, viveva in un appartamento fatiscente assieme ai genitori. Proprio nell'abitazione i poliziotti hanno fatto scoperte sorprendenti: in una borsa sotto il materasso della camera da letto era custodito un fucile a pompa calibro 12, risultato rubato a Paderno Dugnano. Un'altra arma, una pistola semiautomatica calibro 9 con 50 cartucce, anch'essa risultata rubata ma a Varese, è stata trovata invece in una scatola nera in plastica chiusa da un lucchetto e custodita all’interno di un mobile del salone, nascosta tra i vestiti. Oltre alle armi gli agenti hanno trovato e sequestrato in casa un chilo di cocaina, circa 100 grammi di hashish, un bilancino di precisione, tre telefoni cellulari e oltre 200 euro in contanti. Non si sa se il 37enne custodisse le armi e la droga per conto di altri o se fossero nella sua disponibilità: l'uomo dovrà comunque rispondere adesso di detenzione a fine di spaccio di droga e del possesso di armi risultate rubate.