in foto: Roberto Pelosi, morto domenica in un incidente stradale 12 anni dopo il fratello gemello (Facebook)

Due fratelli gemelli di Borgosatollo, nel Bresciano, sono deceduti in due incidenti dalla dinamica simile avvenuti a dodici anni di distanza l'uno dall'altro. La tragedia più recente è avvenuta a Montirone domenica mattina: Roberto Pelosi, 46 anni, è morto dopo aver perso il controllo del suo maxi-scooter. Niente hanno potuto fare i soccorritori: nonostante il casco ben allacciato, i traumi riportati dal 46enne nello schianto sono stati troppo gravi. Ed è stata questa tragedia a far tornare indietro la memoria a 12 anni fa: il 25 maggio del 2002 il fratello gemello Claudio era deceduto in un incidente simile avvenuto a Mazzano. Anche Claudio, come il gemello Roberto, si trovava alla guida di una due ruote: la sua moto era finita contro un furgone e per il centauro non c'era stato nulla da fare.

Un triste destino ha accomunato i due gemelli anche nella morte. Borgosatollo, dove i fratelli erano molto conosciuti, si è stretto attorno alla famiglia dei due. Sull'incidente occorso a Roberto Pelosi sono ancora in corso gli accertamenti. Pare comunque che la dinamica sia chiara: il 46enne avrebbe fatto tutto da solo, perdendo per cause da accertare il controllo del suo scooter Yamaha mentre stava percorrendo una curva. Secondo quanto hanno riferito i passanti che hanno assistito alla scena, avvenuta attorno alle 9.30 di domenica, il mezzo ha urtato con la ruota anteriore contro il marciapiede e si è poi ribaltato. Per Roberto, nonostante l'intervento di un'ambulanza e anche di un elicottero, non c'è stato nulla da fare. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria, anche se è probabile che, vista la dinamica, non sarà effettuata l'autopsia.