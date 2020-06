in foto: Il motoscafo in fiamme e l’intervento della guardia costiera

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri sul lago di Garda, al largo delle coste di Gargnano, in provincia di Brescia. Un motoscafo con a bordo quattro persone ha improvvisamente preso fuoco per cause da accertare. Dall'imbarcazione ha iniziato a sprigionarsi prima del fumo, poi le fiamme. Le quattro persone a bordo, dei turisti olandesi, fortunatamente hanno avuto la prontezza di mettersi in salvo, gettandosi in acqua prima che le fiamme distruggessero completamente il motoscafo. I quattro sono poi stati soccorsi da altre imbarcazioni che si sono avvicinate al motoscafo in fiamme.

L'incendio ha completamente distrutto il motoscafo: salvi i quattro a bordo

L'incendio, da cui si è sprigionata una colonna di fumo visibile da buona parte delle coste del lago di Garda, è poi stato domato anche grazie all'intervento delle imbarcazioni della Guardia costiera. Non è chiaro cosa lo abbia provocato, anche se si può ipotizzare che la causa sia stato un guasto o un surriscaldamento al motore o a un corto circuito in qualche componente elettrica. Fortunatamente, in ogni caso, per i quattro sfortunati protagonisti della vicenda, a parte tanto spavento, non ci sono state gravi conseguenze: di sicuro non scorderanno facilmente la loro gita in barca.